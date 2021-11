Pożar domu w Beskidzie Sądeckim. Przyczyną zapalenie się sadzy w kominie

FLESZ - Polska odchodzi do węgla Jest porozumienie

Zarzecze to jedna z wsi gminy Łącko położonych na prawym brzegu Dunajca i wciśniętych w górskie lasy Beskidu Sadeckiego. Dojechać tam można tylko przez most. Właśnie z racji takiego usytuowania do ognia, który niemal wsamo południe w piątek, 19 listopada 2021 r., mógł tam zniszczyć jeden z domów, szansę na najszybsze dotarcie mieli druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Szybko wsparli ich pożarnicy - ochotnicy z miejscowości Zabrzeż, która sąsiaduje z wioską Zarzecze, ale jest od niej oddzielona rwącym nurtem rzeki. Do Zarzecza ruszył też zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Nowym Sączu.

Zarzewiem pożaru było zapalenie się sadzy w kominie, a płomienie i żar groziły przerzuceniem się ognia na cały dom. Strażacy zjawili się jednak tak szybko i zadziałali tak skutecznie, że dom został uratowany.

