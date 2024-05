Pożar pod Bochnią w Proszówkach. W dom uderzył piorun, z ogniem walczyło 30 strażaków, straty sięgają 250 tys. zł. Zbiórka dla rodziny Paweł Michalczyk

W miejscowości Proszówki (powiat bocheński), doszło w poniedziałek 6 maja do pożaru budynku mieszkalnego. Z relacji świadków wynika, iż do pożaru doszło na skutek uderzenia piorunu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Do walki z żywiołem zadysponowano 30 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów ochotników.