Prawie 100 mln zł dla Krakowa. Na co zostaną przeznaczone dodatkowe pieniądze? Zdecydują radni

- Miasto zamierza rozliczyć przyznaną kwotę do końca 2020 roku. Dokładną listę inwestycji przekażemy po uchwaleniu przez radę miasta zmiany do budżetu Krakowa - odpowiwadają nam urzędnicy z Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania inwestycji UMK.

Kraków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wnioskował o 93,5 mln zł. Na co zostaną przeznaczone te środki? Ogólnie na zadania inwestycyjne, których realizacja przyczyni się zrównoważonego rozwoju miasta oraz zaktywizuje lokalną branżę budowlaną.

W ramach rządowego programu do małopolskich samorządów trafiło w sumie ponad pół miliarda złotych. To środki przyznane w ramach rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu we wszystkich gminach i powiatach w Małopolsce będzie można realizować takie zadania i inwestycje, które poprawią jakość życia społeczności lokalnych.

- W tym przypadku cel jest jasno określony. Dofinansowane zostaną inwestycje służące bezpośrednio mieszkańcom naszych wsi, miast i miasteczek. Skala jest ogromna – to w sumie ponad pół miliarda złotych, które trafi do Małopolski. Dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego i polskiego rządu w ramach pierwszego i drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządy w całej Polsce otrzymają łącznie 12 mld zł. To historyczne wsparcie, które z pewnością pozwoli na realizację dodatkowych inwestycji, a polskim firmom na rozwój i utrzymanie miejsc pracy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach przeprowadzonego naboru do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęły łącznie 182 wnioski gmin (w tym miast na prawach powiatu) i 19 wniosków powiatów. Oznacza to, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie małopolskim – uprawnione do otrzymania wsparcia – złożyły wniosek w terminie, na maksymalne kwoty określone w uchwale. Wysokość dofinansowania wyniosła łącznie 556 mln 030 tys. 760 zł.