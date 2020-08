Prezenty na Dzień Chłopaka 2020. Najlepsze pomysły na prezent z okazji Dnia Chłopaka [28.08]

Kiedy wypada Dzień Chłopaka 2020?

Warto zaznaczyć, że panowie, w porównaniu do kobiet, obchodzą swoje święto dwa razy do roku. Pierwszym z nich jest Dzień Mężczyzny, wypadający 10 marca. Natomiast Dzień Chłopaka, świętowany głównie przez nastolatków, przypada zawsze na 30 września. W tym roku jest to środa.

W kolejnych latach Dzień Chłopaka wypada:

2021r. przypada 30 września (czwartek)

2022r. przypada 30 września (piątek)

2023r. przypada 30 września (sobota)

2024r. przypada 30 września (poniedziałek)

2025r. przypada 30 września (wtorek)