Prezes Hutnika Artur Trębacz: Szymon Szydełko pozostaje trenerem drużyny. Ma pełne zaufanie zarządu

Czy Szymon Szydełko pozostaje trenerem Hutnika?

Artur Trębacz: Trener Szymon Szydełko pozostaje trenerem Hutnika, tutaj nie planujemy żadnych zmian. Dalej ma pełne zaufanie zarządu.

Rozmawialiście z trenerem po ostatnim meczu, po pomeczowej konferencji?

Cały czas z trenerem rozmawiamy, jesteśmy w kontakcie, na bieżąco analizujemy sytuację. Z trenerem rozmawiałem także na gorąco po ostatnim meczu, po konferencji, nawet przed jej odsłuchaniem. Wiadomo, że sytuacja jest trudna, bo porażki wpływają na atmosferę i w klubie, i wokół klubu, nie jest to komfortowa sytuacja dla każdego z nas. Szukamy przyczyn obecnego stanu rzeczy, ale wiadomo: gdyby to było takie proste, to byśmy już dawno te przyczyny zdiagnozowali i je wyeliminowali. Niestety, to jest sport, czasem zdarza się, że drużyna wpada w pewien dołek. My musimy się z niego jak najszybciej wygrzebać. Jesteśmy na tyle mocni, że mam nadzieję jest tylko kwestią czasu, że po prostu wrócimy na właściwe tory.