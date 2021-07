Prezydent na... koszulkach Sandecji Nowy Sącz? Kibice wściekli [ZDJĘCIA]

Jakież było zdziwienie wśród sympatyków nowosądeckiego klubu, gdy w środę przedstawiono zwycięski projekt koszulek. Ogólnie stroje spodobały się kibicom, ale ci bardziej spostrzegawczy szybko wychwycili, że nad klubowym herbem pojawił się napis: „Patronat Honorowy LUDOMIR HANDZEL Prezydent Miasta Nowego Sącza". W sieci rozpętała się burza.

Co całej sprawy szybko odnieśli się Kibice Sandecji publikując na swoim profilu taki post:

„BRAK SMAKU. Pojawiły się nowe wzory koszulek dla piłkarzy Sandecji. Są ciekawe, nowoczesne, wzór wybierany w głosowaniu przez kibiców, ale jak zawsze musi być jakieś ale… Nad herbem klubu mamy "Patronat Honorowy LUDOMIR HANDZEL Prezydent Miasta Nowego Sącza". Brzmi to tak jakby to on prywatnie finansował klub. Co nie jest zgodne z prawdą i jest to obrzydliwa manipulacja. Doceniamy wkład i zaangażowanie prezydenta w zapewnienie finansowania klubu, ale bez przychylności Rady Miasta środków na to by nie było. Do tej pory był herb miasta, bo to miasto promuje klub, a klub promuje miasto. Całe miasto, w tym Prezydenta i Radę Miasta, nie jedną konkretną osobę. P.S. Ludomirowi Handzlowi trudno się w sumie dziwić, jego parcie na szkło jest powszechnie znane. Dziwi i oburza natomiast bierność klubu w tej kwestii” - napisano.