"Przed Małopolską kolejny trudny okres". Zalane drogi, setki mieszkańców bez prądu [ZDJĘCIA] 31.08

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Całkowita suma opadów opadu może wynieść od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm. Miejscami możliwe są również burze. Oczywiście przekłada się to na poziom wody w rzekach. Większość województwa objęta jest ostrzeżeniem hydrologicznym IMGW II stopnia. Wezbraniom może towarzyszyć przekroczenie stanów ostrzegawczych" - czytamy w komunikacie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotychczasową sytuację i skutki frontu, który przechodzi nad Małopolską, omówiono na doraźnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W posiedzeniu wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Obecni byli także wicewojewodowie Józef Leśniak oraz Ryszard Pagacz, a także przedstawiciele małopolskich służb.