Witowice Dolne. Rzeka wylała na DK 75. Droga krajowa była całkowicie zablokowana, wprowadzono ruch wahadłowy [ZDJĘCIA]

Droga krajowa nr 75 w kierunku Krakowa jest bardzo niebezpieczna. Co jakiś czas dochodzi tam do groźnych wypadków, często śmiertelnych. Taka sytuacja miała miejsce kilka dni temu. Na skutek czołowego zderzenia z autobusem kursowym zginęło dwóch mężczyzn, a troje dzieci zostało rannych, w tym dwoje poważnie. Wtedy przez kilka godzin często uczęszczana droga była zablokowana. Na krajówce dochodzi też do niecodziennych sytuacji. W lipcu jedna burza po drugiej sprawiły, że droga krajowa nr 75 w Tęgoborzy zmieniła się w rwącą rzekę.