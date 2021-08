Witowice Górne. Śmiertelny wypadek na DK 75. Dwóch chłopców walczy o życie w szpitalu w Krakowie, prokuratura prowadzi śledztwo[ZDJĘCIA]

Wskutek zdarzenia 48-letni kierujący oraz 51-letni pasażer toyoty ponieśli śmierć na miejscu. Podróżujące toyotą dzieci znajdowały się poza pojazdem, dwoje z nich było przytomnych, a jedno było nieprzytomne. W chwili przybycia na miejsce pierwszego zastępu straży na miejscu znajdowała się karetka pogotowia ratunkowego, którego ratownicy po przeprowadzonym rozpoznaniu udzielali pomocy najbardziej poszkodowanemu dziecku. Przybyłe kolejne karetki i zajęły się pozostałymi. Dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat, z ciężkimi obrażeniami ciała trafiło do szpitala w Krakowie, natomiast trzecie dziecko, 9-latek, zostało przewiezione do szpitala w Nowym Sączu z obrażeniami niezagrażającymi życiu. W autobusie łącznie z kierowcą jechało 30 osób. Jedna pasażerka autobusu została przewieziona do szpitala, po udzieleniu pomocy medycznej została wypisana do domu.