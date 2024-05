Przekąski. Drożdżowe bułeczki z młodą kapustą i pieczarkami [PRZEPIS]

Pachnące drożdżowe i młoda kapusta to prawdziwy powrót do smaków dzieciństwa. Teraz, kiedy kapusta jest najlepsza, warto po nią sięgać jak najczęściej. To doskonała przekąska na rodzinny piknik na świeżym powietrzu.

Składniki na farsz:

1 główka młodej kapusty

250 g pieczarek

1 cebula

½ papryki czerwonej

1 łyżeczka kminku

sól

pieprz

oliwa

Składniki na ciasto drożdżowe:

200 ml ciepłego mleka

2,5 szklanki mąki

30 g drożdży

1 łyżeczka cukru

1 jajko

2 łyżki margaryny

½ łyżeczki soli

Dodatkowo:

1 jajko

1 łyżka siemienia lnianego

Wykonanie

1. Kapustę drobno pokroić. Pieczarki oczyścić i pokroić w plasterki. Cebulę oraz paprykę obrać i pokroić w kostkę. Kapustę razem z pieczarkami, papryką i cebulą podsmażać około 15 minut na oliwie. Co jakiś czas podlewać warzywa odrobiną wody i mieszać. Dodać kminek oraz sól i pieprz do smaku. Dusić jeszcze przez 5 minut.

2. W mleku rozpuścić drożdże razem z cukrem oraz łyżeczką mąki. Odstawić na 10 minut do wyrośnięcia. Mąkę przesiać do miski. Dodać rozczyn, jajko, sól oraz rozpuszczoną margarynę. Wyrobić ciasto. Oprószyć mąką i odstawić na 30 minut do wyrośnięcia.

3. Ciasto wyłożyć na stolnicę i lekko rozwałkować. Pokroić na kawałki. Na każdy kawałek ciasta nałożyć porcję farszu. Brzegi ciasta zlepić formując kulę.

4. Bułeczki ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Posmarować rozkłóconym jajkiem i posypać siemieniem lnianym. Piec około 35 minut w temperaturze 180 stopni.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”