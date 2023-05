Puchar Tymbarku. Droga na Stadion Narodowy wiedzie przez Wadowice. Czas na finał wojewódzki w Małopolsce!

No, jest o co walczyć. W Małopolsce droga na PGE Narodowy wiedzie przez Wadowice, czyli miasto, w którym mieści się siedziba sponsora turnieju - firmy Maspex. W ubiegłym roku w Wadowicach oddane do użytku zostało pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Turniejowe mecze (2x10 minut) rozgrywane będą też na znajdującym się obok boisku naturalnym, oczywiście też podzielonym na mniejsze pola gry.

Były trener Sandecji ma tu aż trzy zespoły

"Jeśli jedziemy na zawody, to chcemy wygrać"

Z powiatu myślenickiego do finału wojewódzkiego wśród drużyn do lat 12 awansował zespół ze Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Dwóch chłopców z tej ekipy trenuje w krakowskiej Wiśle, kilku innych w klubach lokalnych.

- Są z dwóch roczników, więc na wuefach razem nie grają - mówi Wiktor Piwowarski, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Zakliczynie. - Część chłopców już w tamtym roku wygrała zawody powiatowe i brała udział w turnieju wojewódzkim. Zresztą to jest trzecia wygrana naszej drużyny na szczeblu powiatowym. W ubiegłym roku byliśmy na finale małopolskim w Krakowie na obiektach Hutnika, a wcześniej gdy zawody wojewódzkie odbywały się w Tymbarku.

Piwowarski daje do zrozumienia, że turnieje traktuje poważnie, wyniki mają znaczenie. No i zarządza zespołem tak, by wyniki były jak najlepsze. - Myślę, że bardziej od chłopców mecze przeżywają rodzice. Spotkałem się z pretensjami, dlaczego syn grał tylko dwie minuty. Był zawodnik, który nie zagrał w ogóle - przyznaje. - Ja staram się tłumaczyć, że to są jednak zawody. Rodzice mówią, że dzieci mają się bawić. Mają się bawić, ale jeśli jedziemy na zawody, to chcemy wygrać i chłopcy również chcą wygrywać.