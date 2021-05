Pustynia Błędowska była oblegana przez turystów na zakończenie długiego majowego weekendu 2021 [ZDJĘCIA]

Zobaczcie zdjęcia tłumów wracających z Pustyni Błędowskiej

Ludzie w dobie pandemii mają dość siedzenia w domach, więc - skoro warunki do spacerów i podziwiania piękna krajobrazu były sprzyjające - trzeba było z tego skorzystać.

Droga dojazdowa do „Róży wiatrów” jeszcze zamknięta

Droga dojazdowa do „Róży wiatrów” jeszcze była zamknięta, choć wylano już na niej beton, co miało być końcowym akcentem remontu. Jest jeszcze jednak zbyt świeży, żeby wpuścić tak wielki ruch samochodowy.

Nic dziwnego, że pobocza po obu stronach drogi prowadzącej z Klucz do Bolesławia były zastawione. Ludzie musieli przemieszczać się jezdnią do drogi leśnej prowadzącej do pustyni.