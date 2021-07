Rabsztyn. Chleba i igrzysk! Tego pragnęli w starożytnym Rzymie a w sobotę dostali mieszkańcy i turyści odwiedzający zamek [ZDJĘCIA]

Chleba i igrzysk! Kiedyś były w Rzymie, w lipcu 2021 w Rabsztynie

Czego pragnął lud starożytnego Rzymu? Chleba i igrzysk! Z pierwszym bywało różnie, za to igrzysk był dostatek. Największe emocje budziły walki gladiatorów, którzy wywodzili się zazwyczaj z jeńców wojennych i niewolników. Do ich szkół trafiali też przestępcy i ludzie wolni po podpisaniu odpowiedniego kontraktu. Chociaż na drabinie społecznej plasowali się najniżej, a ich życie należało do właściciela, mieli zapewnione dobre warunki bytowe, doskonałą opiekę medyczną, a w przypadku wielu zwycięstw sławę i uwielbienie ludu, niczym współcześni celebryci czy sportowcy.

Walki gladiatorów, choć okrutne, rzadko kończyły się śmiercią któregoś z nich, ponieważ wyszkolenie dobrego gladiatora było procesem długotrwałym i kosztowało fortunę. Podczas szkolenia nie posługiwano się ostrą bronią, lecz drewnianymi mieczami. Broń ostrą wręczano im tuż przed wyjściem na arenę.