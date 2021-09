Rabsztyn. Wypadek na DW 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom. Zderzenie czołowe hondy i alfy romeo, która dachowała Monika Pawłowska

Wypadek na DW 783 w Rabsztynie, na odcinku Olkusz-Wolbrom. Trzy ranne osoby trafiły do szpitala. Arch. GK

W piątek (10 września 2021 r.) o godz. 23.35 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w Rabsztynie (pow. olkuski) na odcinku drogi wojewódzkiej nr 783 Olkusz-Wolbrom. Doszło tam do czołowego zderzenia hondy accord z alfą romeo, która dachowała. Trzy ranne osoby trafiły do olkuskiego szpitala.