Ranking krakowskich liceów. Zobacz, które "ogólniaki" zdobyły najwięcej punktów [LISTA]

Ranking krakowskich liceów:

To kryterium uwzględniało wszystkie obowiązkowe egzaminy maturalne , pisemne czyli wynik z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Średnia zdawalność z danego przedmiotu w szkole miała wagę 0.4 natomiast jego średni wynik wagę 0.6. Dodatkowo przy egzaminie maturalnym z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególną maturę i wyciągnięta średnia ogólna. Wyniki zostały zsumowane i maksymalnie można było zdobyć dwieście punktów. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25 proc.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych - 35 proc.

W tym kryterium wzięte pod uwagę zostały egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym, do których przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły. Średnia szkoły z danego przedmiotu została pomnożona przez liczbę osób zdających. Wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane, a następnie została wyciągnięta ogólna średnia egzaminy maturalnego na poziomie rozszerzonym w szkole. Wynik został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 35 proc.

Wskaźnik EWD - 25 proc.

Pod uwagę wzięte zostały wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej z lat 2018-2020. Z ich wyników została wyciągnięta średnia, a następnie zostały one pomnożone przez wskaźnik tego kryterium czyli 25 proc. Wskaźnik EWD oblicza się z przynajmniej dwóch osiągnięć szkolnych - na początku edukacji w danej szkole oraz na jej zakończenie. W metodzie EWD brany jest pod uwagę wynik egzaminu przed dostaniem się do szkoły oraz wynik egzaminu po jej zakończeniu np. wynik z egzaminu gimnazjalnego oraz z egzaminu maturalnego. Chodzi przede wszystkim o to aby odejść od oceniania szkoły jedynie przez pryzmat egzaminów końcowych.