Raport COVID-19. Ponad pół tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, kolejnych 111 zgonów

Odmładzające fryzury dla kobiet to hit 2021 roku. Takie uczesanie włosów odejmuje po kilkanaście lat. Zobacz najnowsze trendy [1.06.21]

Te proste fryzury odmładzające stały się hitem 2021 roku! Chcesz zmienić uczesanie? Szukasz nowej fryzury? Oto trendy fryzjerskie na 2021 rok. Jeśli chcesz wyglądać młodziej, postaw na naturalność. W myśl najnowszych trendów włosy należy układać szybko i bez użycia lakieru. Co ważne, modne będą zarówno krótkie cięcia, jak i dłuższe włosy. Delikatne fale, pixie cut, bob z grzywką, angled-lob… To tylko niektóre z modnych fryzur na 2021 rok. Do łask powracają także warkocze oraz inne sploty. Oto nasze zestawienie modnych fryzur dla kobiet na 2021 rok. Te damskie fryzury nie tylko odmładzają, lecz także dodają pewności siebie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.