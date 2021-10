Raty kredytów hipotecznych i gotówkowych wzrosną. O ile? Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe [WYLICZENIA]

Wzrosną raty kredytów. RPP podniosła stopy procentowe

6 października Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 40 pb. do 0,50 proc., lombardową o 50 pb. do 1,0 proc., redyskontową weksli o 40 pb. do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb. do 0,52 proc. Co to oznacza?

- Kowalski będzie musiał płacić wyższe oprocentowanie kredytów, ale może dzięki podniesieniu stóp procentowych stanieje benzyna – skomentował ekonomista prof. Adam Noga. Jak dodał, oprocentowanie kredytów może wzrosnąć o 1 do 2 procent.