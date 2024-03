Raw Air 2024: terminarz, wyniki. Skoki narciarskie z klasyfikacją na nietypowych zasadach. W walce o wysokie premie bez kalkulatora ani rusz

Klasyfikacja Raw Air 2024 w skokach narciarskich

Duża kasa w skokach narciarskich. W klasyfikacji Raw Air 2024 za dobre wyniki można sporo zarobić

W Raw Air można się solidnie obłowić. W ciągu 10 będzie 8 będzie startowych, w tym 6 z konkursami (w trzech miastach, na czterech skoczniach, w tym do mamuciej). Przypomnijmy, że FIS płaci 13 tys. franków szwajcarskich za wygranie każdych indywidualnych zawodów plus wcześniej 3 tys. za triumf w kwalifikacjach (prologu) na skoczni dużej i normalnej, a 5 tys. za loty. To wszystko w półtora tygodnia!