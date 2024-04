Z turnieju o Puchar Tymbarku na Euro 2024. Byli piłkarze Wisły Kraków i Cracovii wśród jedenastu wspaniałych

– Puchar Tymbarku to według mnie świetna przygoda. Występ w tym turnieju dodał mi pewności, że jestem na dobrej drodze, by zrobić piłkarską karierę - mówi Adam Buksa. – Puchar Tymbarku to przede wszystkim świetna zabawa dla każdego miłośnika piłki nożnej oraz możliwość rozegrania meczu na PGE Narodowym. Dla młodych piłkarek i piłkarzy to również idealna okazja do pokazania talentu przed trenerami kadr młodzieżowych i uzyskania powołania na zgrupowanie, a kilka lat później nawet do pierwszej reprezentacji. Puchar Tymbarku może być pierwszym krokiem w karierze zawodowego piłkarza – dodaje urodzony w Krakowie 27-letni napastnik, który szkolił się w akademiach piłkarskich Bronowianki, Juvenii, Wisły, Garbarni i Hutnika.