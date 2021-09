Regulamin Konkursu Plebiscytowego Eho-Hero Małopolski 2021

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Eko-Hero Małopolski 2021”

Art. 1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Eko-Hero Małopolski 2021”.

2.Organizatorem Konkursu Plebiscytowego jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3.Konkurs Plebiscytowy organizowany jest lokalnie przez Oddział w Krakowie i będzie prowadzony na łamach Gazety Krakowskiej nazwanej dalej „Gazetą". Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie również na stronie serwisu www.gazetakrakowska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

4.Partnerem głównym Konkursu Plebiscytowego jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, NIP: 676 21 78 337, REGON: 351 554 287,

5.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

6.Konkurs Plebiscytowy będzie trwał od dnia 28.09.2021 r. do dnia 25.10.2021 r.

7.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów poprzez Kapitułę Konkursu Plebiscytowego określoną w art. 4 niniejszego Regulaminu.

8.Kategorie Konkursu Plebiscytowego:

a. Firma Eko-Hero

b. Eko Inicjatywa

c. Gmina Eko-Hero do 15 000 mieszkańców

d. Gmina Eko-Hero od 15 000 do 30 000 mieszkańców

e. Gmina Eko-Hero powyżej 30 000 mieszkańców

9.Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie na całym obszarze województwa małopolskiego.

10.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.