Regulamin X Forum Seniora Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej 2021

Regulamin X Forum Seniora

I. Zasady ogólne

1.Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z forum (dalej Forum) internetowego serwisu www.dziennikpolski24.pl oraz www.gazetakrakowska.pl znajdujących się pod adresem www.dziennikpolski24.pl/forumseniora oraz www.gazetakrakowska.pl/forumseniora

2.Usługa, o której jest mowa w Regulaminie Forum świadczona jest przez Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, realizowana lokalnie przez Oddział w Krakowie - (dalej Administrator).

3.Niepełnoletni użytkownik może korzystać z Forum za zgodą opiekuna prawnego.

4.Niniejszy Regulamin Forum oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób wyłączny określają zarówno prawa jak i obowiązki wszystkich Użytkowników Forum, jak również określają prawa i obowiązki podmiotów, które posiadają prawo do prowadzenia i administrowania usługami oferowanymi poprzez Forum.

5.W chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Forum, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Forum.

6.Przedmiotem usługi oferowanej przez Forum jest możliwość słuchania prelekcji ekspertów.

7.Korzystanie z Forum nie wymaga rejestracji.

8.Na podany przy rejestracji numer telefonu oraz adres e-mail mogą być wysyłane przez Organizatora ważne informacje o Forum (w tym przypomnienie o starcie transmisji Forum).

9.Pytania dotyczące Forum należy kierować na adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy: 503078348.