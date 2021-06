Rekordowy transfer Sandecji! Prezes: „Promowanie leży w naszym interesie”

20-letni pomocnik, wychowanek nowosądeckiego klubu, który w bieżącym sezonie rozgrywek Fortuna 1 Ligi zanotował 31 meczów, w których strzelił trzy gole i miał dwie asysty (do tego jeden mecz w Pucharze Polski) od nowego sezonu będzie zawodnikiem Cracovii, która w minionej kampanii PKO Ekstraklasy uplasowała się ostatecznie na czternastym miejscu w ligowym zestawieniu.

Sporo mówi się o kwocie, jaką „Pasy” zapłacą za przenosiny „Ogiego” do Krakowa. Źródła podawały kwotę 500 tysięcy złotych, tyle miało wynosić odstępne, ale już teraz wiadomo, nieoficjalnie, że na konto klubu z miasta nad Dunajcem trafi nawet nieco ponad 600 tysięcy złotych. To najwyższy transfer wychodzący Sandecji w jej historii, z czego cieszy się prezes „Dumy Krainy Lachów” Arkadiusz Aleksander. W ostatnich latach za nieco mniejsze sumy sądeczanie sprzedawali Filipa Piszczka również do Cracovii i Bułgara Aleksandyra Kolewa do Arki Gdynia.