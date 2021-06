Rekrutacja 2021 w Krakowie. Nawet prawie 9 kandydatów na jedno miejsce w najbardziej obleganej klasie w szkole średniej! Małgorzata Mrowiec

W Krakowie najwięcej podań na jedno miejsce złożono do VIII Liceum Ogólnokształcącego Anna Kaczmarz

Jakie są wymarzone szkoły tegorocznych absolwentów podstawówek, a także jakie dziedziny i zawody ich interesują – wszystko to pokazuje już na obecnym etapie rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do krakowskich szkół ponadpodstawowych. Do 21 czerwca młodzi ludzie mieli czas na zgłaszanie wniosków o przyjęcie do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. W liceum, do którego złożono najwięcej podań, przypada średnio ponad 2,5 kandydata na jedno miejsce. Natomiast gdy przyjrzeć się zainteresowaniu poszczególnymi klasami w szkołach, to jest nawet taka, w której o jedno miejsce walczy prawie 9 osób - chcących zostać technikami programistami.