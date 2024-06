Remont Tuchowskiej budzi coraz większe obawy mieszkańców o planowane objazdy. "Osiedlowe drogi nie wytrzymają tak dużego ruchu"

Mieszkańcy są za remontem, ale proponowane objazdy budzą u nich duże obawy

Wyczekiwany remont Tuchowskiej, czyli jednej z ważniejszych ulic wjazdowych do miasta, ma się rozpocząć w najbliższe wakacje i potrwać aż… 15 miesięcy. Modernizacją objęty ma zostać ponad kilometrowy odcinek drogi -, od wiaduktu obwodnicy do skrzyżowania z ul. św. Trójcy. Ze względu na zakres prowadzonych robót, ruch na remontowanej Tuchowskiej będzie odbywał się w tym czasie tylko w stronę miasta.

Sytuacja skomplikuje się jednak podczas prac na kolejnym odcinku Tuchowskiej, czyli od Łokietka do św. Trójcy przy drewnianym kościołku. Na tym etapie przebudowana ma zostać bowiem nie tylko droga, ale także przepust nad Strusinką. Zgodnie z wytycznymi Wód Polskich zastąpić ma go most o znacznie większym prześwicie.

Przedstawiona przez ZDiK propozycja poprowadzenia objazdu ulicami Ostrogskich i Łokietka spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców. Ci - jak zapewniają - nie są przeciw remontowi Tuchowskiej, ale zwracają uwagę na to, że obie drogi nie są kompletnie przygotowane na tak ogromny ruch.