Remonty i korki w Krakowie. Przebudowa Kocmyrzowskiej, zamknięcie Darwina i kolejne, nowe prace w mieście

Trwa przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. Inwestycja polega na przełożeniu sieci ciepłowniczej, ale wiąże się też z poprawą jakości tej wylotówki z miasta oraz budową krakowskiego odcinka trasy S7. To z kolei wiąże się z zamknięciem ulicy Darwina i zmianami w ruchu w tym rejonie Krakowa. Pogoda może nie sprzyja pracom drogowym, ale codziennie urzędnicy miejscy informują o nowych frontach prac rozpoczynanych w Krakowie. Zobaczcie, gdzie napotkacie drogowców w mieście.

Przebudowa Kocmyrzowskiej

Kontrakt polegający na rozbudowie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej, modernizacji torowiska, przebudowie i powiększeniu pętli tramwajowej, a także budowie i przebudowie infrastruktury sieci podziemnych realizowany jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Kraków podpisanego w lipcu 2021 roku. Wartość kontraktu z wykonawcą, firmą Gülermak wynosi 55,72 mln zł.

Ulica Kocmyrzowska zapewnia połączenie pomiędzy już rozbudowaną drogą wojewódzką nr 776 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, a aktualnie budowaną drogą ekspresową S7, która stanowić będzie fragment czwartej obwodnicy drogowej miasta. Obecnie miasto we współpracy z GDDKiA realizuje pierwszy z odcinków – od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej. Po zakończeniu inwestycji, ul. Kocmyrzowska posiadać będzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne zieleńce z planowanymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. Co niezmiernie ważne, w ramach zadania przebudowana zostanie linia tramwajowa, a w miejscu pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie” powstanie pętla tramwajowo-autobusowa wyposażona w terminal pasażerski. Powstanie w ten sposób wygodny węzeł przesiadkowy, którego brakuje w tej części miasta. Ponadto zostanie przebudowana podziemna infrastruktura techniczna, a sieć kanalizacji opadowej zostanie uzupełniona o zbiornik retencyjny.

Budowa S7: zamknięcie ul. Darwina, zmiany w kursowaniu autobusów

Na przełomie kwietnia i maja czekają utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w związku z budowaną drogą ekspresową S7. Od 27 kwietnia do 5 maja zamknięta będzie ulica Karola Darwina w rejonie skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską. Swoje trasy zmienią linie autobusowe nr 110 i 160.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

nr 110 – będzie kursować po trasie zmienionej: „Aleja Przyjaźni” – ... – ul. Kocmyrzowska, ul. Łowińskiego, ul. Blokowa, ul. Lubocka – ... – „Węgrzynowice”

nr 160 – będzie kursować po trasie zmienionej: „Aleja Przyjaźni” – ... – ul. Kocmyrzowska, ul. Łowińskiego, ul. Blokowa, ul. Lubocka – ... – „Ruszcza”.

Nowe miejsca postojowe powstają na ulicy Zuchów

Trwa budowa nowych miejsc postojowych na ulicy Zuchów, która rozgranicza nowohuckie osiedla Ogrodowe i Wandy. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu, a inwestycja zakończy się w maju. Przy ul. Zuchów – wzdłuż budynków nr 7 i 8 – powstają nowe miejsca postojowe. Prace podziemne zostały zakończone, teraz układana jest kostka klinkierowa. Od 19 lutego obowiązują zmiany w organizacji ruchu: zakaz parkowania po stronie budynków nr 7 i 9 oraz lokalne zawężenia jezdni.

Roboty są realizowane w ramach programu budowy miejsc postojowych, a ich koszt to ok. 777 tys. zł.

Przebudowa fragmentu ul. Wierzyńskiego zakończy się szybciej

Trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. prof. Myczkowskiego. Według najnowszych informacji, które przekazuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, inwestycja zakończy się szybciej niż planowano – będzie to koniec sierpnia. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie jednokierunkowego odcinka ul. K. Wierzyńskiego – od ul. prof. S. Myczkowskiego do ul. Wapiennik, przebudowę dwukierunkowego odcinka ul. K. Wierzyńskiego – od ul. Balickiej do ul. Wapiennik, budowę skrzyżowania równorzędnego z wyniesioną tarczą, przebudowę chodników, oświetlenia, budowę poboczy, przebudowę istniejących dojść oraz zjazdów do posesji. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowana sieć wodociągowa.

Postęp robót (stan na 20 marca):

Wykonawca zakończył roboty ziemne i wykonanie podbudowy jezdni na całym zakresie prac. Trwają roboty brukarskie – droga jest przejezdna dla mieszkańców i służb ratunkowych, wjazd od strony ul. Balickiej odbywa się w dwóch kierunkach.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego: Obowiązują zmiany w organizacji ruchu – połówkowe zamknięcie południowej strony ul. K. Wierzyńskiego, na odcinku od ul. Wapiennik do wjazdu do szkoły podstawowej, przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego (w kierunku ul. Balickiej). Dla kierowców objazdy ulicami: Balicką, majora Łupaszki.

Powstanie chodnik na ul. Bogucianka

W przyszłym tygodniu ruszą prace na fragmencie ul. Bogucianka (Dzielnica VIII – Dębniki) – budowa chodnika. Od czwartku, 25 kwietnia br. zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Robotami objęty zostanie odcinek o długości ok. 420 m, począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego.

W ramach zadania m.in.: powstaną chodniki dla pieszych, przebudowane zostaną zjazdy oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu, powstanie system kanalizacji deszczowej, pojawi się nowe oświetlenie. Roboty rozpoczną się od prac związanych z przebudową uzbrojenia terenu w rejonie tarczy skrzyżowania ul. Bogucianka, Bolesława Śmiałego i Benedyktyńskiej. W czwartek, 25 kwietnia br. od ok. godz. 06.00 wprowadzony zostanie tu ruch wahadłowy. Do dyspozycji kierowców pozostanie pas szerokości ok. 3 m. Ruch kierowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz ręcznie przez uprawnionych pracowników. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Istniejące przejście dla pieszych oraz przystanki autobusowe Tyniec przeniesione zostaną w tymczasową lokalizację – w rejon budynku nr 19. Informacje o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Droga będzie zamykana naprzemiennie, raz wschodnia, raz zachodnia jezdnia – w pierwszej kolejności wyłączona z ruchu zostanie część wschodnia (kierunek Kraków). Prace w tym zakresie potrwają ok. miesiąca. Następnie wykonawca przystąpi do realizacji prac instalacyjnych oraz drogowych – począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Planowane jest wówczas zajęcie (na ok. 4 miesiące) całej szerokości jezdni oraz chodnika (dopuszczony ruch pojazdów budowy oraz możliwy dojazd do posesji na zamkniętym odcinku drogi). Wyznaczone zostaną objazdy, dla ruchu kołowego: Bolesława Śmiałego, autostradą A-4, Skotnicką, obwodnicą – DK 44 oraz Tyniecką. Dla rowerzystów ul.: Zakleśnie, Obrony Tyńca, Bolesława Śmiałego.

Całość prac potrwa do końca grudnia br., a ich koszt to ok. 5,3 mln zł.

Będzie lepsza nawierzchnia na fragmencie al. Solidarności

Przebudowa al. Solidarności (Dzielnica XVIII – Nowa Huta) odsunęła się w czasie, aby poprawić komfort kierowców, na jej fragmencie wymieniona zostanie nawierzchnia. Zyskają również piesi i rowerzyści. Prace ruszyły na początku marca, pojawiły się zmiany w organizacji ruchu. Aktualizacja 16.04.2024 r. Prace w rejonie skrzyżowania z ul. Bulwarową zostały zakończone. Drogowcy kontynuują roboty przy krawężnikach na wysokości skrzyżowania z al. Przyjaźni oraz ul. Mierzwy – aktualnie po stronie os. Centrum B. Obowiązują miejscowe zawężenia. W środę, 17 kwietnia br. ekipy brukarskie pojawią się po drugiej stronie al. Solidarności – od strony ul. Mierzwy.

Będzie nowy asfalt na fragmencie ulicy Ślicznej

W poniedziałek, 22 kwietnia, na fragmencie ul. Ślicznej rozpocznie się odtwarzanie nawierzchni po przejazdach samochodów ciężarowych. Wymiana asfaltu potrwa do soboty, 27 kwietnia.

22 kwietnia o godz. 7.00 wyłączony z ruchu zostanie fragment ulicy – od ul. Kantora do wjazdu prowadzącego do budynków nr 34A–B (dopuszczony ruch pojazdów budowy). Dodatkowo na odcinku planowanych prac wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się. Prace potrwają do soboty, 27 kwietnia – przywrócenie przejazdu nastąpi ok. godz. 17.00. Objazd wyznaczono ulicami: Śliczną, Ostatnią i Kantora.

Prace na ul. Banacha, tak pojadą autobusy linii nr 193

Od 22 do 28 kwietnia prowadzone będą prace budowlane przy ulicy Stefana Banacha na Górce Narodowej. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch pojazdów, a autobusy linii nr 193 będą kursować w obu kierunkach z pominięciem przystanku „Papierni Prądnickich”. Rozkłady jazdy nie zostaną zmienione. Od 22 do 28 kwietnia ulica Banacha będzie wyłączona z ruchu bezpośrednio przed torowiskiem tramwajowym po stronie wschodniej. Ruch samochodowy poprowadzony będzie trasą objazdową: ul. Papierni Prądnickich, al. 29 Listopada i ul. Banacha. Zmiana nie wpłynie na ruch tramwajów.

Ruch pieszych zostanie utrzymany – po południowej lub po północnej stronie zamkniętego odcinka, w zależności od stanu prac. Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Banacha spowoduje też zmiany w kursowaniu komunikacji autobusowej. W tym czasie autobusy linii nr 193 będą kursować w obu kierunkach z pominięciem przystanku „Papierni Prądnickich”. Rozkłady jazdy nie zostaną zmienione. Zmiana organizacji ruchu ma związek z pracami poprawkowymi na trasie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Piastów

Trwa remont drogi wewnętrznej przy budynku nr 25 na os. Piastów. Robotami objęta jest jezdnia, a także pobliski parking. Na czas prac wprowadzono zakaz parkowania.

Rozbudowa ul. Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej – zaawansowanie prac

Od września ubiegłego roku trwa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej. Oto najnowsze informacje o zaawansowaniu robót, które przekazał wykonawca robót.

Prace nadal koncentrują się na przebudowie i budowie infrastruktury podziemnej – stan zaawansowania robót dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej określane są na ok. 70 proc., a pozostałe na ok. 40 proc..

Zaawansowanie prac (aktualizacja: 4 kwietnia): Wykonano: wykonano odcinek kanalizacji deszczowej długości około 30 mb wraz z przyłączami i wpustami deszczowymi

kontynuowano prace na sieci gazowej w rejonie ul. Stelmachów 50, dn225

prowadzono prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku S19-S20

kontynuowano prace w zakresie budowy kanałów technologicznych na ul. Piaskowej

kontynuowano prace w zakresie sieci oświetlenia ulicznego

kontynuowano prace w zakresie budowy kanalizacji tłocznej PP160 w kierunku przepompowni

prowadzono prace w zakresie sieci teletechnicznej na ul. Piaskowej, przewieszenia kabli na nowe słupy celem uwolnienia frontu robót dla budowy kanalizacji deszczowej

kontynuowano przepięcia na sieci wodociągowej na ul. Stelmachów

trwały prace rozbiórkowe i utrzymaniowe.

Prace planowane do wykonania: kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej

kontynuacja prac na sieci gazowej na ul. Stelmachów

kontynuacja prac na sieci oświetlenia terenu

kontynuacja prac związanych z wykonaniem kanału technologicznego

kontynuacja prac na przyłączach sieci wodociągowych

przepięcia na sieci wodociągowej

kontynuacja prac rozbiórkowych elementów kolidujących. Zmiany w organizacji ruchu: Ulice: Jordanowska (od ul. Łokietka do ul. Stelmachów), Stelmachów (od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej) oraz Piaskowa (od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego) zostały zamknięte dla ruchu ogólnego. Dla mieszkańców utrzymany został jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Chełmońskiego). Wyznaczone zostały objazdy ul.: Chełmońskiego, Conrada i Łokietka.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: przebudowę jezdni, budowę: chodników, zjazdów, miejsc postojowych, placów do zawracania, zatok autobusowych, przystanków autobusowych i wiat przystankowych oraz budowę dwóch skrzyżowań (typu rondo) ulic: Jordanowska – Stelmachów oraz Chełmońskiego – Piaskowa.

Zadanie obejmuje również budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz niezbędną przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, energetycznej, oświetlenia ulicznego, gazowej, teletechnicznej i kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Inwestycję realizuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa SA. Koszt to ok. 36,2 mln zł (w tym: Zarząd Dróg Miasta Krakowa ok. 30,8 mln zł, Wodociągi Miasta Krakowa ok. 5,4 mln zł). Umowny termin zakończenia prac, które wykonuje firma AG System sp. z o.o., to czerwiec 2025 r. Prace dofinansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu: „Przebudowa drogi w ciągu ulic: Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej oraz remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku mostu Dębnickiego w Krakowie”.

Nocne zamknięcie ulicy Obrońców Krzyża

W nocy z 17/18 kwietnia (środa/czwartek) i 18/19 kwietnia (czwartek/piątek), ze względu na realizację serialu “Fundacja”, zamknięty zostanie odcinek ul. Obrońców Krzyża od ul. Bogdana Łyszkiewicza do przystanku Arka 02 w godz. 20:00 – 4:30. W tym czasie zostaną wprowadzone poniższe zmiany w funkcjonowaniu linii KMK:

linie 123, 132, 139, 193 i 601 będą kursować po trasach czasowo zmienionych (w obu kierunkach): Mały Płaszów P+R / Kombinat / Lesisko / Zajezdnia Bieńczyce – … – Obrońców Krzyża – Kocmyrzowska – Al. Generała Andersa – Broniewskiego – Mikołajczyka – … – Mistrzejowice / Dworzec Główny Zachód / Przybyszewskiego / Górka Narodowa P+R / Mydlniki Wapiennik P+R;

na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać dodatkowo przystanki:

w kierunku Małego Płaszowa P+R / Kombinatu / Lesiska / Zajezdni Bieńczyce: Rondo Hipokratesa 07 , DH Wanda 03 , Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 08;

w kierunku Mistrzejowic / Dworca Głównego Zachód / Przybyszewskiego / Górki Narodowej P+R / Mydlnik Wapiennik P+R: Teatr Ludowy 03, Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 06, DH Wanda 04, Rondo Hipokratesa 05;

bez obsługi pozostaną przystanki: Rondo Hipokratesa 03/04, Os. Jagiellońskie 01/02, Arka 01/02;

linia 163 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Nowy Bieżanów Południe – … – Obrońców Krzyża – Kocmyrzowska – Al. Generała Andersa – Broniewskiego – Łopackiego – Szpital Rydygiera;

na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać dodatkowo przystanki:

w kierunku Nowego Bieżanowa Południe: Rondo Hipokratesa 07, DH Wanda 03, Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 08;

w kierunku Szpitala Rydygiera: Teatr Ludowy 03, Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 06, DH Wanda 04, Rondo Hipokratesa 06;

bez obsługi pozostaną przystanki: Rondo Hipokratesa 03/04, Os. Jagiellońskie 01/02, Arka 01/02;

linia 501

Powstanie chodnik na ul. Bogucianka – zmiany od 25 kwietnia

W przyszłym tygodniu ruszą prace przy budowie chodnika na ul. Bogucianka w Tyńcu. Robotami objęty zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu drogowego będą obowiązywać od 25 kwietnia.

W ramach zadania powstaną chodniki dla pieszych, a także zostaną przebudowane zjazdy i sieci uzbrojenia terenu. Ponadto powstanie nowa kanalizacja deszczowa i pojawi się nowe oświetlenie. Roboty rozpoczną się od prac związanych z przebudową uzbrojenia terenu w rejonie skrzyżowania ulic Bogucianka, Bolesława Śmiałego i Benedyktyńskiej. W czwartek, 25 kwietnia, od ok. godz. 6.00 wprowadzony zostanie tam ruch wahadłowy. Do dyspozycji kierowców pozostanie pas szerokości ok. 3 m. Ruch kierowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej lub ręcznie przez uprawnionych pracowników. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Istniejące przejście dla pieszych oraz przystanki autobusowe dla linii 112, 203 i 612 zostaną przeniesione w rejon budynku przy ul. Bogucianka 18. Ulica będzie zamykana naprzemiennie – raz wschodnia, raz zachodnia jezdnia (w pierwszej kolejności wyłączona z ruchu zostanie część wschodnia, w kierunku centrum Krakowa).

Roboty te potrwają około miesiąca. Następnie wykonawca przystąpi do realizacji prac instalacyjnych oraz drogowych – począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Planowane jest wówczas zajęcie na ok. cztery miesiące całej szerokości jezdni oraz chodnika. Przejazd będzie możliwy dla pojazdów budowy oraz okolicznych mieszkańców Wyznaczone zostaną objazdy – dla samochodów: ul. Bolesława Śmiałego, autostradą A4, ul. Skotnicką, obwodnicą DK 44 oraz ul. Tyniecką; a dla rowerzystów: ul.: Zakleśnie, Obrony Tyńca i Bolesława Śmiałego. Całość prac potrwa do końca grudnia, a ich koszt to ok. 5,3 mln zł. 21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów samorządowych

