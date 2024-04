Remonty w Krakowie. Na moście Dębnickim znów robotnicy. Trwają też inne prace w mieście. Zamkną Lublańską

Most Dębnicki

Na ciągu pieszo-rowerowym od strony Wawelu ułożona została jedynie tymczasowa warstwa z żywicy, która miała zabezpieczyć tę część mostu przed ewentualnymi uszkodzeniami. Teraz przystępujemy do prac związanych z ułożeniem docelowej nawierzchni oraz do malowania gzymsów.

Roboty realizowane są w dwóch etapach:

– w pierwszym – od czwartku, 25 kwietnia br. wykonawca przystąpi do prac na chodniku od strony Wawelu – od ok. godz. 07.00, piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z tej części mostu, potrwają one do wtorku, 30 kwietnia,

– w drugim – po weekendzie majowym – od poniedziałku, 6 maja br. prace od strony Salwatora, również zamknięcie, potrwają one do soboty, 11 maja.