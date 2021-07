Resortowy ping-pong w sprawie zaginięć starszych ludzi Dorota Stec-Fus

W 2019 roku do małopolskiej policji wpłynęły zgłoszenia o 161 zaginionych seniorach, w roku ubiegłym, z powodu pandemii „tylko” 100, a od stycznia do maja b.r. 38. Niestety, życia od 9 do 11 procent spośród nich nie udało się uratować. Rzecznik Praw Pacjenta od miesięcy apeluje o sfinansowanie starszym i chorym osobom elektronicznych lokalizatorów, które umożliwiałyby ich szybkie odszukanie. Ministrowie przerzucają temat niczym gorący kartofel, a ludzkie dramaty rozgrywają się każdego dnia.