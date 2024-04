Riposta Błaszczykowskiego. „Nie wiedziałem, że do pana Bońka trzeba zadzwonić indywidualnie”

Pierwsza rzecz: ja byłem bohaterem filmu, a nie producentem – powiedział współwłaściciel Wisły Kraków. - Producent dzwonił do każdego z wszystkich trenerów, do każdego z ludzi, którzy występowali w moim filmie i nikt nie miał problemu z tym, żeby w tym filmie nie wystąpić. (…) Procedura tak wygląda, że to producent i ludzie, którzy się zajmują filmem dzwonią. Nie wiedziałem, że do pana Bońka trzeba zadzwonić indywidualnie. Przepraszam.

Były prezes PZPN tłumaczył, że nie poinformowano go o szczegółach przygotowywanego dokumentu i z pewnością zgodziłby się, gdyby do niego osobiście zadzwonił były kapitan kadry. Powołał się przy tym na sposób postępowania Roberta Lewandowskiego, który skontaktował się z nim, prosząc o wypowiedź do wcześniej realizowanego przez Amazon filmu „Lewandowski. Nieznany”.

Były piłkarz reprezentacji odniósł się także do szczegółowych wyjaśnień Bońka, który na dowód swojej prawdomówności upublicznił treść pierwszego z sms-ów, jakie otrzymał. Nie był jednak konsekwentny i dokładnej treści kolejnych rozmów już nie poznaliśmy, zostały tylko ogólnikowo zreferowane podczas programu Romana Kołtonia „Prawda Futbolu”.

- Pan Boniek z tego, co sobie przypominam, mówił o tym, że on nie wiedział, że to jest film, natomiast wiem, że wiedział, bo wiem, jakie sms-y dostał. Wiem, że w tym samym wywiadzie też powiedział, że dostał pierwszego esemesa i podziękował [za prośbę producenta – przyp.], a później drugiego [sms-a], bo był na wakacjach, przeczytał dopiero po trzech tygodniach... Natomiast to był wrzesień. My kończyliśmy film w styczniu, tak że mieliśmy jeszcze cztery miesiące do tego, żeby pan prezes mógł odpisać – powiedział Błaszczykowski na antenie RMF. I dodał: - Natomiast jeżeli mówimy o savoir vivre i w tym samym wywiadzie mówimy, jakie esemesy dostaliśmy, to nie wiem, czy to jest savoir vivre? I jeżeli cytujemy esemesy, a cytujemy tylko pierwszego i już nie cytujemy drugiego, który jest nie do końca wygodny...