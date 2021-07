Robert Biedroń w Tarnowie. Europoseł zorganizował piknik w Parku Strzeleckim i mówił m.in. o sprawie abp. Wiktora Skworca

Lewica domaga się odebrania abp. Wiktorowi Skworcowi tytułu honorowego obywatela miasta

Robert Biedroń na początku spotkał się z dziennikarzami koło Mauzoleum Józefa Bema. Nawiązując do miejsca, w którym się znajduje i postaci Józefa Bema, skrytykował rządy Polski oraz Węgier.

Europoseł i jeden z liderów lewicy odniósł się także do ostatnich informacji w sprawie tuszowania pedofili w diecezji tarnowskiej przez abp. Wiktora Skworca.

- Wszystko na to wskazuje, bo potwierdza to śledztwo Watykanu, że doprowadził do zmowy milczenia, do tego, że kościół stał po stronie sprawców, a nie po stronie ofiar - mówił Robert Biedroń.

Polityk zapowiedział, że działacze lewicy w Tarnowie ponownie złożą wniosek do tarnowskiej rady miejskiej o odebranie abp. Skworcowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa.