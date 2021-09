Rolnik szuka żony. Poznaj uczestników 8. edycji popularnego programu. Kim są? Czym się zajmują? [ZDJĘCIA] 22.09.21

Rusza nowa edycja programu "Rolnik szuka żony"

„Rolnik szuka żony” to program rozrywkowy, który od samego początku zdobył sympatię widzów, którzy już dwukrotnie nagrodzili go Telekamerami. Już 19 września ruszy nowa, 8. edycja show. Pięcioro uczestników - 2 rolniczki i 3 rolników - którzy otrzymali najwięcej listów, spośród zgłoszeń wybierze kilka kandydatek/kandydatów, z którymi umówi się na spotkanie. Po kolejnej selekcji wybrana grupa pań/panów zaproszona zostanie do wizyty w gospodarstwie wybranego rolnika. Tam też dokonywany jest ostateczny wybór.

Przypomnijmy, że od samego początku programu prowadzącą jest Marta Manowska.

Poznajcie uczestników 8. edycji "Rolnika": Elżbieta, Kamila, Stanisław Krzysztof i Kamil

56-letnia Elżbieta

Kobieta na co dzień prowadzi ekologiczną plantację truskawek, uwielbia pracę w ogrodzie, a do roślin ma naprawdę dobrą rękę. Jest kobietą niezależną, odważną, której największą siłą i radością są dzieci.