Rozbudowa instalacji tlenowych w szpitalach Chrzanowie i Oświęcimiu. Inwestycje z myślą o pacjentach z COVID 19 [ZDJĘCIA, WIDEO]

Szpital Powiatowy w Chrzanowie jest wiodącą placówką w Małopolsce zachodniej w walce z koronawirusem. Z myślą o pacjentach z COVID 19 rozbudowana zostanie wewnętrzna instalacja tlenowa. Na ten cel udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 720 tys. zł. Na raz będzie go mogło przyjmować ponad 700 chorych. Taka sama inwestycja trwa w Oświęcimiu. Tu dostali 678 tys. zł.

Rozbudowa instalacji tlenowej w szpitalach Chrzanowie i Oświęcimiu. Inwestycja z myślą o pacjentach z COVID 19

Tlen medyczny to obecnie najlepsze lekarstwo w walce z koronawirusem. Wielu pacjentów trafiających do szpitala wymaga tlenoterapii. Podobnie jest w przypadku Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. W najtrudniejszym momencie trzeciej fali koronawirusa zużywano tu nawet 5,2 tony tlenu na dobę, osiągając niemal maksymalną wydajność. Niezbędna okazała się rozbudowa instalacji tlenowej. W styczniu br. przy szpitalu zamontowany nowy zbiornik o pojemności 21 ton. Dzięki temu wspólnie ze starszym zbiornikiem pozwala on na zabezpieczenie 28 ton ciekłego tlenu. Teraz chrzanowski szpital przeprowadzi rozbudowę wewnętrznej instalacji tlenowej szpitala, co poprawi wydajność i możliwość przepływów tlenu wewnątrz budynków szpitala. To przykład dwuetapowej i kompleksowej inwestycji w bezpieczeństwo mieszkańców

– podkreśla Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski. Obecnie w chrzanowskim szpitalu znajduje się 420 gniazd tlenowych. Po rozbudowanie instalacji ich liczba zostanie zwiększona o 300. W celu zapewniania sprawnego działania systemu konieczna jest nie tylko instalacja nowych gniazd, ale wymiana wewnętrznej instalacji. Zamontowane zostaną rury o większej średnicy, co pozwoli nawet dwukrotnie zwiększyć przepustowość, a co zatem idzie umożliwić jednoczesny dostęp do tlenoterapii większej liczbie chorych. Dostaliśmy dofinansowanie na zbiornik, który zapewnił bezpieczeństwo tlenowe, natomiast rozbudowa instalacji tlenowej pozwoli to bezpieczeństwo umocnić. Będziemy teraz bardzo dobrze przygotowani tlenowo - zaznacza Artur Baranowski, dyrektor chrzanowskiego szpitala.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 660 tys. zł dotacji na zakup dodatkowego zbiornika, natomiast teraz 720 tys. zł na rozbudowę instalacji wewnętrznej. To nie jedyne wsparcie. W tym roku szpital otrzymał również sprzęt medyczny z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Trafiły tu cztery respiratory, 18 kardiomonitorów, 98 pomp infuzyjnych, 13 stojaków medycznych do pom oraz cztery zestawy do tlenoterapii wysokoprzepływowej. W najbliższym czasie szpital otrzyma także dwa aparaty do terapii nerkozastępczej.

Dofinansowanie w wysokości 678 tys. zł na rozbudowę wewnętrzne i zewnętrzne instalacji tlenowej oraz na zbiorniki na początku roku otrzymał także Szpital Powiatowy w Oświęcimiu. Jesteśmy prawie w połowie tych inwestycji, niemniej już teraz wiemy, jaka to jest potrzebna. Prawie 80 proc. z naszych pacjentów, wymaga tlenoterapii, a tlen jest, niestety, cenniejszy niż najlepsze lekarstwo, które możemy sobie wymyślić. Inwestycje wspierane przez rząd są ratunkiem dla ludzi - podkreśla Edward Piechulek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.