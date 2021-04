Chrzanów i jego mieszkańcy na przedwojennych grafikach, akwarelach i kliszach. Unikatowe eksponaty trafiły do muzeum [ZDJĘCIA]

Małopolska. Muzealnicy na tropie szwoleżerów. Poznali więcej szczegółów, ale wciąż próbują zidentyfikować trzech ze zdjęcia

Na początku kwietnia 2021 r. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej przesłało do mediów zdjęcie czterech młodych mężczyzn w mundurach. To żołnierze z 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Jak się okazuje, trzeci od lewej, to Józef Domasik z Osieka koło Oświęcimia. Imiona i nazwiska pozostałych nie są znane, jednak śledztwo muzealników doprowadziło ich do ustalenia kolejnych faktów. Może naszych Czytelników ukierunkują i doprowadzą do rozwikłania zagadki podobnej do zdjęcia kobiety w mundurze Marii Barr.