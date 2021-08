Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Kiedy uczniowie wrócą do szkolnych ławek? Jak wygląda harmonogram roku szkolnego? Odpowiadamy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 już we wrześniu

Wakacje mają to do siebie, że niestety szybko mijają. Zwłaszcza uczniom, którzy już w połowie wolnego zaczynają zastanawiać się, kiedy znowu zasiądą w szkolnych ławkach i zobaczą się z kolegami, opowiadając o przeżytych wakacyjnych przygodach. Nowy rok szkolny to także nowe obowiązki, nieraz nowi nauczyciele, przedmioty i zobowiązania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r., zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach w Polsce rozpoczynają się 1 września. Jednak nieraz zdarza się, że wakacje - ku radości wszystkich uczniów - kończą się nieco później. Chodzi o sytuację, w której data początku roku szkolnego wypada w sobotę lub niedzielę. Jak będzie tym razem?