Ruszają kolejne remonty dróg w Krakowie. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia

Dzielnica VI – Bronowice

W poniedziałek, 12 lipca rozpoczął się remont ul. Jadwigi z Łobzowa. Położony zostanie nowy asfalt, remontowany będzie też chodnik (na odcinku od ul. Adama Staszczyka do ul. Piastowskiej). Prace są prowadzone przy utrzymanym ruchu. W trakcie wymiany nawierzchni będą obowiązywać lokalne zmiany w organizacji ruchu. Remont potrwa do końca sierpnia. Jego koszt to ok. 450 tys. zł.

Dzielnica VII – Zwierzyniec

W dzielnicy VII remontowany jest chodnik na ul. Księcia Józefa. Pracami objęty jest odcinek od budynku nr 165 do 185. Dojście do posesji jest zapewnione. Remont potrwa do końca lipca. Jego koszt to ok. 185 tys. zł.

Dzielnica VIII – Dębniki

W dzielnicy VIII trwa remont sięgacza na ul. Skotnickiej (z nr na ul. Baczyńskiego). Prace potrwają do przyszłego tygodnia. Koszt to ok. 40 tys. zł.