Rząd ma wpompować do Krakowa pół miliarda złotych w ramach przygotowań do igrzysk europejskich w 2023 roku

- W pełnym tego słowa znaczeniu można powiedzieć, że były to rozmowy przełomowe. Spotkaliśmy się z dużą otwartością, a także z konkretami. Myślę, że to, co jest chyba dla krakowian najważniejsze, to jest to, że odniosą absolutną korzyść z tych igrzysk - podkreśla wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Przyznaje, że krakowska delegacja rozmawiała z przedstawicielami rządu o bardzo konkretnych przedsięwzięciach w infrastrukturze drogowej w różnych częściach miasta. - Myślę, że to, co pozostanie po tych igrzyskach i co powstanie dzięki nim, to duże zmiany w poprawie jakości naszych dróg, naszej infrastruktury, także torowej. Rozmowa była bardzo dobra. Jesteśmy teraz na poziomie uzgadniania konkretów. Jeżeli uda się nam te konkrety ustalić, a myślę, że jest na to bardzo dobry klimat, to gdzieś przed świętami Bożego Narodzenia będziemy mieć autentyczne dobre wiadomości dla krakowian - informuje wiceprezydent Andrzej Kulig.