Sądecczyzna. W wakacje w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa brakuje krwi. Sytuacje bardzo często ratują strażacy

Wypadki, do których często dochodzi w czasie wakacji między innymi te komunikacyjne, ale również chociażby w rolnictwie sprawiają, że zapotrzebowanie na krew wzrasta. Brakuje każdej grupy, a te najbardziej pożądane to minusowe 0 Rh-, A Rh-, B Rh- i AB Rh-. Jak przyznaje lek. Jolanta Raś, p.o. dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, od lat można zaobserwować, że w okresie wakacyjnym ilość zamówień na Koncentrat Krwinek Czerwonych kierowana z małopolskich szpitali zwiększa się sukcesywnie.

- Staramy się, jednak, aby pobór krwi od krwiodawców również wzrastał. W 2019 r. każdego letniego miesiąca pobrano ok. 7 500 jednostek krwi, a w 2020 ok. 8000 jednostek. W 2021r. w czerwcu i lipcu to po ok. 8300 jednostek - informuje.