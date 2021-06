Sądowy spór o białe masserati warte 237 tys. zł. Sylwia P. twierdzi, że dostała je w prezencie. Sąd przyznał jej rację i uniewinnił

- to Sylwia P. widnieje w dokumentach jako właścicielka pojazdu. Ona wybrała jego markę i kolor, bo to było jej marzenie. A że ktoś inny zapłacił za samochód to inna sprawa - mówił sędzia Paweł Anczykowski. Przypomniał, że Carmine V. przegrał też proces cywilny związany z kwestią posiadania auta. Teraz też nie wygrał w procesie karnym. Kobieta jest więc prawomocnie uniewinniona.

Z ustaleń sądu I instancji wynika, że Polka i Francuz byli parą w 2014 r. Zakochany mężczyzna robił wybrance drogie prezenty, pomógł wyposażyć jej salon kosmetyczny w Krakowie, zezwolił także by korzystała z jego kont bankowych. Sylwia P. miała do tego stosowne pełnomocnictwa. Mieli plany, by przeprowadzić się z Francji do Polski.