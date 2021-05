Samochód pofrunął niczym samolot. Rozbił sie 50 m od drogi koło Limanowej

Kwadrans przed godziną piątą nad ranem w niedzielę, 30 maja 2021 r., do oficer dyżurnego Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej dotarł alarm o groźnym wypadku na drodze powiatowej, która łączy Łososinę Dolną w powiecie nowosądeckim z Młynnem w powiecie limanowskim, a tym samym drogę krajową nr 75 będącą głównym szlakiem między Nowym Sączem i Krakowem z drogą wojewódzką nr 965 będącą głównym traktem prowadzącym z Limanowej do Bochni.

Na pomoc pospieszyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej, którzy mieli najkrótszą trasę dojazdu do miejsca wypadku. Do akcji skierowana została również rota z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Limanowej. Niezbędne okazało się także przybycie ambulansu Pogotowia Ratunkowego, bowiem kierowca rozbitego audi musiał trafić do szpitala. Miał złamania kości i inne poważne obrażenia.