Sandecja Nowy Sącz na dłużej z Piwniczanką. „Dziękujemy za zaufanie”

– Dziękujemy za zaufanie i liczymy na to, że nasza współpraca wciąż będzie układała się wzorowo, przynosząc korzyści dla obu stron – napisano na łamach Sandecja.pl.

„Duma Krainy Lachów” przypomniała historię firmy. W 1931 roku dokonano pierwszych odwiertów w Piwnicznej.

„Odkrywcą walorów wód leczniczych w rejonie Piwnicznej był dr Juliusz Korwin Gąsiorowski, który udowodnił ich wartość profilaktyczną i leczniczą na podstawie wnikliwych badań. Przyczyniło się to do rozwoju turystyki w tym regionie. Zainteresowanie piwniczańskimi źródłami sprawiło, że w 1968 roku rozpoczęto butelkować Piwniczankę na szeroką skalę. Wtedy to zaczęto rozlewać Piwniczankę do butelek w celach handlowych” – poinformowała Sandecja.

Piwniczanka była wielokrotnie wyróżniana za jakość swojego produktu. Firma otrzymała m.in. nagrody iTQi Diamond Award 7 Years Superior Taste, Crystal Taste Award, Superior Taste Award czy Superbrands Polska Marka.