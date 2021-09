Głos z Sandecji o transferze D.Błanika do Korony: Naruszono procedury prawne

Piłkarz, jak sam przyznał w rozmowie z „Gazetą Krakowską”, podpisał z liderem Fortuna 1 Ligi umowę na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia.

Czytaj również: Najlepszy strzelec Sandecji sprzedany do rywala z ligi? Ponoć... nie do końca! Znamy kwotę

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie wiceprezesa Sandecji Łukasza Skrzyńskiego. Oto co nam powiedział. - Czekamy na opinię prawną w kwestii procedury wykupu przez Koronę Kielce naszego zawodnika. Trwa analiza. Najpóźniej do poniedziałku przedstawimy nasze oficjalne stanowisko w tej sprawie. Uważamy, że zostały naruszone procedury prawne. Chodzi o kolejność i skuteczność egzekwowania klauzuli wykupu w ramach trwającego kontraktu. Odnośnie samej klauzuli, nie mogę zdradzić kwoty ze względu na poufność, ale jest to niska kwota. Mogę również dodać, że zmieniamy politykę klubu dotyczącą klauzuli odstępnego.