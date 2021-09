Sejmik przyjął uchwały antysmogowe dla małopolskich gmin: Skawina, Niepołomice, Krzeszowice, Rabka Zdrój, Nowy Targ oraz miasta Oświęcim Bogusław Kwiecień

Smog nad Oświęcimiem to stały element krajobrazu przez większość sezonu grzewczego Oświęcimski Alarm Smogowy Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwały antysmogowe dla gmin: Skawina, Krzeszowice, Nowy Targ, Niepołomice, Rabka Zdrój i Czarny Dunajec oraz miasta Oświęcim, które o to wcześniej wystąpiły do samorządu województwa. Ich główny zapis to eliminacja urządzeń grzewczych wykorzystujących węgiel do 1 stycznia 2030 roku.