Siedem tysięcy mandatów trzeba będzie zapłacić. Kamery na rondzie Solidarności w Nowym Sączu działają prawidłowo

To właśnie dlatego sądeccy kierowcy zwrócili się z prośbą o interwencję do prezydenta. Dlaczego? Z ich relacji wynika, że wjeżdżają za sygnalizator przy zapalonej zielonej strzałce, strzałka ta gaśnie gdy pojazd jest już za sygnalizatorem, a system rejestruje takie zdarzenie jako wykroczenie, co powoduje konsekwencje karne dla kierujących.

Na prośbę mieszkańców do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego o jak najszybsze rozwiązanie problemu zwrócił się prezydent Nowego Sącza. Z pisma jakie skierował wynikało, że skargi liczone są w setkach. Prosił o anulowania wszystkich kar nałożonych na kierowców korzystających z warunkowego skrętu w prawo jednocześnie wnioskując o eliminację jak to określił „błędu” . Czy w istocie jest to błąd? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do rzecznika GITD.