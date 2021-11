Śmiertelny wypadek w Łużnej koło Gorlic. W drodze z pracy na przystanek zginął mieszkaniec Woli Łużańskiej. Potrącił go samochód

Mężczyzna został potrącony przez samochód, którym poruszali się obcokrajowcy. Najprawdopodobniej to handlujący, którzy co wtorek pracują na targu na Jarmarku Pogórzańskim w Gorlicach. Jakie były okoliczności zdarzenia, na razie nie wiadomo. Policja podaje jednak, że do wypadku doszło poza przejściem dla pieszych.

Zmarły mężczyzna pracował na stażu w tutejszej spółdzielni socjalnej. Zajmował się dowożeniem żywności do gminnych stołówek szkolnych. Z miejsca pracy szedł prosto na autobus. Do tragedii doszło na drodze wojewódzkiej Gorlice - Tarnów nr 977.

Droga jest zamknięta i jak podaje Grzegorz Szczepanek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, utrudnienia mogą potrwać nawet 2-3 godziny (do godz. 16.30). Policja wyznaczyła objazdy przez Staszkówkę. Na miejscu zdarzenia jest prokurator.