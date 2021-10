Śmigłowiec przyleciał na ratunek kobiecie w podlimanowskiej wiosce

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

W ostatnim dniu września 2021 r. we wsi Kostrza w gminie Jodłownik nagle zasłabła kobieta mieszkająca w gospodarstwie położonym wysoko w górach Beskidu Wyspowego. Wezwanie pomocy służby ratownicze odebrały około godz. 15. Niezbędna była natychmiastowa interwencja medyczna, ale warunki terenowe uniemożliwiały szybkie dotarcie tam karetki Pogotowia Ratunkowego.

Na pomoc skierowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, a także ochotnicze straże pożarne. Nie tylko ta miejscowa z Kostrzy lecz także jednostki z ościennych miejscowości: Sadku, Jodłownika, a nawet nieco bardziej oddalonego Tymbarku.

Z Krakowa pofrunął do miejscowości Kostrza śmigłowiec sanitarny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W przetransportowaniu pacjentki do latającej karetki medykom pomogli strażacy. Kobieta została zabrana do szpitala.

