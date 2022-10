Space Club przygotował wystrzałową imprezę. Czchowska dyskoteka pękała w szwach. Zobacz zdjęcia Redakcja Nowy Sącz

Space Club to największa dyskoteka na pograniczu regionie sądeckiego i brzeskiego, która oferuje trzy poziomy rozrywki. Co tydzień rozkręca tematyczne imprezy. Tak było także w minioną sobotę. Nie zabrakło największych hitów muzyki klubowej oraz karaoke. Co tam się działo? Zobacz, kto bawił się na imprezie w Czchowie. Mamy zdjęcia.