Spełnia się marzenie Jerzego Pertkiewicza. Będzie film o bojowym szlaku partyzantów pod Tarnowem. W roli pułkownika - Piotr Fronczewski?

Bolesne wspomnienia Jerzego Pertkiewicza

Jerzy Pertkiewicz to zmarły przed trzema laty Kawaler Srebrnego Krzyża Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, zasłużony harcmistrz, honorowy obywatel Tarnowa i Ryglic, ceniony doktor farmacji, a w czasie wojny dowódca plutonu Armii Krajowej o kryptonimie „Regina II”. Jego niespełnionym marzeniem był film, który opowiadać będzie o losach dowodzonego przez niego plutonu. W wyniku zasadzki w Dąbrach (przysiółek Rzepiennika Strzyżewskiego) zginęło 18 partyzantów, a 10 kolejnych z jego plutonu dostało się do niewoli, z której tylko jeden wrócił żywy. Sam Pertkiewicz ocalał, bo akurat tego dnia, kiedy członkowie plutonu zostali zaatakowani przez Niemców, nie było go w Dąbrach. Wracał tam jednak stale aż do swojej śmierci, m.in. podczas odbywających się co roku w tym miejscu kaźni swoich kolegów uroczystości rocznicowych.