Sportowa rodzina z Oświęcimia pokonała mocniejszych finansowo katowiczan, przełamując ich dwuletnią hokejową dominację

Sukces jest tym cenniejszy, że oświęcimianie pod szyldem Re-Plastu, nie wygrali dotąd żadnego trofeum. Były przegrane batalie o mistrzostwo Polski (z Katowicami 0:4, w 2022 roku), Puchar Polski czy Superpuchar Polski. O oświęcimianach zaczęto mówić, że są pokoleniem nie potrafiącym wygrywać sportowych „wojen”, a jedynie „bitwy”. Do czasu.

- Uważam, że w 2020 roku, w „sezonie covidowym”, kiedy przerwano rozgrywki po fazie zasadniczej, przyznając medale na podstawie miejsce zajętych w tabeli, zdobylibyśmy mistrzostwo. Zespół był na fali wznoszącej. Ostatecznie przypadło nam „srebro”, a Tychom „złoto”. Przyznano dwa równorzędne brązowe medale – przypomina Mariusz Kaszuba, jeden z oświęcimskich działaczy.

To było w czasie pierwszej pracy Nika Zupancicia w Oświęcimiu. Teraz dokończył to, co sam rozpoczął, choć trzeba przyznać, że po jego odejściu, z Unią pracowali jedynie amerykańscy szkoleniowcy.

Krystian Dziubiński (z lewej) i Sebastian Kowalówka (z prawej) podnoszą mistrzowski puchar Lucyna Nenow/ Polska Press

Zupancić w drugim roku swojej drugiej pracy w Oświęcimiu sięgnął po „złoto”.