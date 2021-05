Sprawca wypadku w Koszycach Wielkich koło Tarnowa zatrzymany przez policję. Był pod wpływem środków odurzających

Po wypadku w Koszycach Wielkich sprawca uciekł

Mężczyzna jechał z kolegą. Po wypadku obaj uciekli. Miejsce pobytu kierowcy udało się ustalić jeszcze w środę. W jego poszukiwaniach wykorzystany został m.in. pies tropiący.

- To 19-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, który nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, dlatego nie powinien był w ogóle usiąść za kierownicą. Był trzeźwy, ale wykonany mu test – ze śliny wykazał u niego obecność środków odurzających. Czekamy jeszcze na potwierdzenie tego – z krwi, która została mu pobrana do badań – tłumaczy asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy tarnowskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany i w najbliższym czasie usłyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego oraz jazdy pod wpływem środków odurzających. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez najbliższe trzy lata.