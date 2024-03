Stabilizacja osuwiska w Żegiestowie na DW 971 jeszcze w tym roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niebawem ogłosi przetargu

Mieszkańcy Żegiestowa-Zdroju, a także turyści, którzy pokonują malowniczą trasę z Piwnicznej-Zdroju do Muszyny od ponad trzech lat muszą radzić sobie z utrudnieniami. Po ulewnych deszczach, które pod koniec lata 2021 roku dało się we znaki mieszkańcom powiatu nowosądeckiego, w Żegiestowie spowodowało uaktywnienie się osuwiska. To z kolei spowodowało uszkodzenie drogi wojewódzkiej 971. Zapadła się część starego muru oporowego, uszkodzony został chodnik, barierki, a także biegnąca poniżej linia kolejowa.

Jeszcze w 2021 roku roku podjęto pierwsze prace na osuwisku, których celem było ograniczenie dalszych ruchów osuwiskowych oraz przywrócenie ruchu kolejowego. Wówczas skarpa korpusu drogowego i kamienny mur oporowy zostały zabezpieczone stalową siatką na długości około 180 m. Na odcinku osuwiska wprowadzono ruch jednostronny oraz ograniczenie tonażu do 7,5 tony. W tym roku mają ruszyć kolejne prace.