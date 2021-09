Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora ds służb specjalnych: Jeśli nie stan wyjątkowy, to eskalacja i destabilizacja przy granicach

Część opozycji porównuje ten pomysł do stanu wojennego. Jakie cele przyświecają gabinetowi Mateusza Morawieckiego?

Podstawowym zadaniem dla polskiego rządu w obliczu wydarzeń na granicy wschodniej jest zabezpieczenie terytorium oraz szczelności granicy polsko-białoruskiej. Niestety, od kilku tygodni trwają tam celowe działania destabilizujące, które śmiało można nazwać atakiem przy użyciu imigrantów z Bliskiego Wschodu. Mają one na celu rozszczelnienie naszej granicy, ale też destabilizację całego państwa. Tak patrzymy na niepokojące wydarzenia, kreowane przez Aleksandra Łukaszenkę. Wniosek o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym to odpowiedź na obecne działania Białorusi, ale również prewencja w związku z możliwym rozwojem sytuacji w najbliższych tygodniach. W tej chwili mówimy już o co najmniej 10 tys. migrantów, sprowadzonych samolotami na Białoruś, głównie z Bagdadu. Wiemy, że Mińsk poszukuje nowych kierunków, by ściągać ludzi do krajów Unii Europejskiej. Drugim aspektem, który musimy brać pod uwagę, są ćwiczenia Zapad 2021. Już teraz w wielu miejscach trwają rosyjsko-białoruskie manewry, a od 10 września rozpoczną się ze znacznie większą intensywnością. Nie ma wątpliwości: okres Zapadu to również wzmożona aktywność wschodniego wojska, służb i dezinformacji. Wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego jest zatem zasadny.